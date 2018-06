Verhoeven hoopt na gewonnen titelstrijd snel op rematch met Badr Hari

Verhoeven maakte in Birmingham opnieuw zijn status van 'King of Kickboxing' waar. Hij boekte een zakelijke overwinning op de Kroaat Mladen 'The Scorpion Sting' Brestovac, die de Nederlander in vijf rondes geen moment aan het wankelen bracht.

"Ik ben altijd blij als ik win, maar er is genoeg ruimte voor verbetering", gaf Verhoeven aan in een interview met Combat 365. "Maar het niveau was hoger dan in mijn eerste partij tegen hem. Het was een helse strijd. Gelukkig wist ik de angel uit zijn spel te halen door veel naar links te bewegen."

De 29-jarige Brabander nam het ruim twee jaar geleden ook al eens op tegen de 34-jarige Brestovac. De jury wees Verhoeven toen ook na vijf rondes unaniem aan als winnaar van het gevecht met toen ook als inzet de wereldtitel.

Badr Hari

De volgende uitdaging van Verhoeven zal plaatsvinden voor eigen publiek. De wereldkampioen staat op 29 september op het evenement van Glory 59 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Nederlandse vechtsportfans hopen al tijden op een rematch tussen Verhoeven en Badr Hari, maar onduidelijk is of dat er in september al van gaat komen. Als het aan Verhoeven ligt, mag de titatenstrijd worden ingepland.

"De mensen willen dat gevecht zien en ik geef de mensen graag wat ze willen. Maar ik weet niet meer dan jullie en dat is op dit moment niet veel. Dus ik blijf afwachten en hoop dat het er snel van komt."

De Brabantse kickbokser won in oktober 2016 van de Amsterdammer, die in de tweede ronde moest opgeven met een armblessure. Eerder liet Hari al weten graag tegen Verhoeven te willen vechten "als het geld goed is".

Cross fight

Verhoeven hoopt het in de toekomst ook op te nemen tegen kampioenen uit andere disciplines. Zo gaf hij eerder al aan geïnteresseerd te zijn in een gevecht met MMA-ster Francis Ngannou.

"Ik hou mijn oren en ogen open. Ik sta open voor elke mooie cross fight. Ik denk dat het belangrijk is om de vechtsport naar een nog hoger niveau te brengen."

De Nederlander ondervindt aan den lijve dat zijn sport steeds populairder wordt. "Als ik op vakantie ben, is de gekte in Dubai even groot als in Nederland. Er is veel liefde en veel waardering."