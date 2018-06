Uitschakeling op Roland Garros doet veel pijn bij Bertens

De verliespartij werd door Bertens uitgebreid nabesproken met haar trainer Raemon Sluiter, voordat ze de pers in Parijs te woord stond. "Er zit heel veel frustratie in bij mij. Ik heb er de afgelopen drie kwartier met Rae over gesproken."

Bertens sloeg liefst 52 onnodige fouten, 25 meer dan haar tegenstander. Meerdere malen gooide ze kwaad haar racket op de gravelbaan na een verloren punt.

"Het doet heel veel pijn", zei Bertens met de tranen in haar ogen. "De balans ontbrak vandaag. Ik twijfelde de hele wedstrijd. Ik raakte te snel in paniek en ging te veel twijfelen."

Bertens wisselde de hele wedstrijd fraaie punten af met onbegrijpelijke missers. "Mijn niveau ging geen moment steady omhoog. Dan weer wel, dan weer niet."

"Dan ga je zoveel twijfelen aan alles, dat het niet meer goed komt. Ik heb de flow die ik in Madrid had eigenlijk geen moment gevoeld. Vandaag was het heel erg veel zoeken'', aldus Bertens, die onlangs in Madrid doordrong tot de finale.

Halve finale

Op haar favoriete ondergrond kwam Bertens opnieuw niet in de buurt van haar sensationele halvefinaleplaats van 2016. Ze verloor toen van de latere winnares Serena Williams. Vorig jaar sneuvelde Bertens al in de tweede ronde in Parijs.

Bertens had dit jaar geen rekening gehouden met een voortijdige uitschakeling. "Dit is heel moeilijk te accepteren. Het was een heel mooie kans op een mooi toernooi."

In de editie van dit jaar heeft ze alleen het dubbelspel nog. Met de Zweedse Johanna Larsson speelt ze zondag in de derde ronde tegen het Tsjechische duo Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

"Morgen moet ik weer proberen positief uit bed te stappen. Tennis is een moeilijke en harde sport en elke keer word je daarmee geconfronteerd.''