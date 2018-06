Van Leeuwen keert terug bij FC Twente als technisch directeur

De 66-jarige Gelderlander kondigde vrijdag zijn vertrek aan bij de Deense club Esbjerg fB en nam daarmee al een voorschot op zijn terugkeer bij FC Twente.

Van Leeuwen begint op 1 juli in Enschede en wil met FC Twente zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie na de pijnlijke degradatie van afgelopen seizoen.

"Er is in de afgelopen periode veel gebeurd bij de club, waardoor er voor de organisatie veel uitdagingen zijn", aldus Van Leeuwen op de site van Twente.

"Net als tijdens mijn eerste periode bij FC Twente is de situatie waarin de club zich bevindt complex en zijn de mogelijkheden beperkt. Dat vraagt een bepaalde creativiteit van iedereen. De eerste opdracht is duidelijk: op korte termijn de selectie samenstellen waarmee we terug kunnen keren in de Eredivisie'', zegt Van Leeuwen.

Vitesse

Algemeen directeur Erik Velderman is blij met de komst van Van Leeuwen. "We hebben nu een belangrijke positie binnen onze club ingevuld. De komende tijd is met name gericht op het invullen van de selectie. We willen met de club terug naar waar we vandaan komen. Daar heeft Ted een belangrijke rol in."

Middenvelder Wout Brama werd vrijdag gepresenteerd als eerste zomerse aankoop van de club uit Enschede.

Van Leeuwen was na een loopbaan als journalist van 2002 tot 2008 algemeen directeur van AGOVV. Daarna stapte hij over naar Vitesse, waar hij eerst hoofd scouting was en van 2010 tot 2013 technisch directeur.

Na buitenlandse uitstapjes naar het Maltese Valletta FC en Anorthosis Famagustu uit Cyprus werd hij in juni 2015 aangesteld als technisch manager bij FC Twente.

Toen Jan van Halst ruim een jaar later commercieel en technisch directeur werd bij de club uit Enschede, besloot Van Leeuwen te vertrekken naar Esbjerg fB. Afgelopen seizoen promoveerde Esbjerg naar het hoogste niveau in Denemarken.