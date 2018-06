Zonderland viert rentree met finaleplaats in World Challenge Cup

De 32-jarige Zonderland kwam in de Sloveense stad Koper op de rekstok tot een score van 13,600. Voor de olympisch kampioen van 2012 was het zijn eerste wedstrijd sinds de WK in Montreal van oktober vorig jaar.

Bart Deurloo, die bij de WK brons pakte, wist zich in Koper niet te plaatsen voor de finale. Hij bleef met 12,900 steken op de twaalfde plaats. De Japanner Kazuyuki Takeda was met 14,100 de beste in de kwalificatie.

Céline van Gerner plaatste zich ook op balk voor de finale. De 23-jarige turnster uit Emmeloord zette met 13,700 de beste score neer. Een dag eerder had Van Gerner als nummer twee op het toestel brug ook al de finale bereikt (13,300).

Van Gerner behoorde tot het Nederlandse vrouwenteam dat in de teamfinale van de Olympische Spelen van Rio 2016 op de zevende plaats eindigde. Een slepende achillespeesblessure bracht haar sportieve toekomst in gevaar, maar ze besloot vorig jaar toch haar carrière een vervolg te geven.