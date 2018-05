Tolhoek vierde bij rentree in Californië, Bernal slaat dubbelslag

Op de pittige slotklim van 12 kilometer naar Gibraltar Road probeerde Tolhoek aan te klampen bij de ontsnapte Bernal, maar dat was net te hoog gegrepen.

De renner van Lotto-Jumbo kwam 30 seconden na de 21-jarige Colombiaan over de finish. In het algemeen klassement steeg hij naar de vierde plek op 40 tellen van Bernal.

Tolhoek werd eind vorig jaar twee maanden geschorst door Lotto-Jumbo nadat hij met nog twee renners zonder medeweten van de ploegleiding slaapmedicatie had gebruikt. Door een knieblessure moet hij nog langer aan de kant staan.

"Na drie maanden blessureleed is dit een gevoel dat ik koester", zegt Tolhoek. "Ik heb alles gegeven en tot de laatste kilometer had ik hoop Bernal bij te halen en de leiding in het klassement te pakken, maar ik kwam er net niet bij."

Bernal

Bernal, die eind vorige maand al de individuele tijdrit in de Ronde van Romandië op zijn naam schreef, heeft in het algemeen klassement nu 25 seconden voorsprong op Rafal Majka. De Pool werd tweede in de bergrit, vlak voor Adam Yates.

De Ronde van Californië duurt nog tot en met zaterdag. Vorig jaar jaar ging de eindzege in de WorldTour-koers naar George Bennett van Lotto-Jumbo, die dit jaar niet meedoet. De Nieuw-Zeelander geeft de voorkeur aan de Giro d'Italia.