Zverev wint Masterstoernooi Madrid na winst op Thiem in finale

De 21-jarige Zverev rekende in een uur en negentien minuten af met Thiem: 6-4, 6-4. Het was de tweede toernooizege op rij voor de nummer drie van de wereld, die een week geleden in München ook de titel pakte.

Voor Zverev is het zijn achtste toernooizege in zijn carrière. Hij won vorig jaar de Masterstoernooien in Montreal en Rome, waar hij komende week zijn titel verdedigt.

Thiem kwam er in de finale niet aan te pas. Zowel in de eerste als de tweede set had Zverev aan een break genoeg. Hij gaf de als vijfde geplaatste Thiem geen kans om terug te breken en won het toernooi in Madrid zonder een set te verliezen.

Nadal

Thiem zorgde in de kwartfinale voor een daverende verrassing met de uitschakeling van Rafael Nadal. De mondiale nummer zeven maakte daarmee een einde aan een indrukwekkende zegereeks van de Spanjaard.

Nadal won liefst vijftig sets op rij op gravel en verbeterde daarmee het record van John McEnroe uit 1984. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar raakte door de nederlaag tegen Thiem bovendien zijn koppositie op de wereldranglijst weer kwijt aan Roger Federer.