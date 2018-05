Chelsea pakt met zege op Liverpool laatste strohalm in strijd om CL-ticket

Olivier Giroud kroonde zich tot matchwinner door in de 32e minuut verantwoordelijk te zijn voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Chelsea heeft door de zege nog maar twee punten achterstand op nummer vier Tottenham Hotspur, die zaterdag verrassend met 1-0 verloor op bezoek bij laagvlieger West Bromwich Albion.

Chelsea heeft ook nog maar drie punten minder dan Liverpool, dat zich woensdag nog ten koste van AS Roma plaatste voor de finale van de Champions League.

De eerste vier in Engeland ontvangen een ticket voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen. De nummers vijf tot en met zeven moeten genoegen nemen met de Europa League.

Manchester City

Manchester City slaagde er niet in om in eigen huis te winnen van Huddersfield Town. De kampioen kwam in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

City verzuimde daardoor vooralsnog het record van Chelsea uit het seizoen 2016/2017 te verbreken. De 'Blues' wonnen destijds dertig van hun 38 competitiewedstrijden, een aantal waar de 'Citizens' nu ook op staan.

City mag zich al lang en breed de beste van Engeland noemen. De voorsprong op nummer twee Manchester United bedraagt maar liefst zeventien punten.

De ploeg van manager Josep Guardiola werd na afloop van het duel met Huddersfield echter pas gehuldigd en kreeg de Premier League-trofee uitgereikt.

Arsenal

Arsenal boekte in de laatste thuiswedstrijd onder manager Arsène Wenger een klinkende zege. De nummer zes was met 5-0 veel te sterk voor nummer zeven Burnley.

Pierre-Emerick Aubameyang (twee keer), Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac en Alex Iwobi namen de doelpunten voor hun rekening.

Wenger speelde voor de 606e keer voor eigen publiek met Arsenal. Voor het duel vormden de spelers van Arsenal en Burnley een erehaag voor de Fransman die na 22 jaar gaat vertrekken.

Arsenal verzekerde zich door de zege van de zesde plaats en daarmee een startbewijs voor de groepsfase van de Europa League.

Cardiff City

Cardiff City stelde op de laatste speeldag van het Championship promotie naar de Premier League veilig. De club uit Wales had voldoende aan een 0-0 gelijkspel op eigen veld tegen Reading voor de tweede plaats achter kampioen Wolverhampton Wanderers.

Naaste achtervolger Fulham had Cardiff City zondag nog voorbij kunnen gaan, maar de ploeg uit Londen ging met 3-1 onderuit bij Birmingham City.

Fulham moet nu evenals Aston Villa en Middlesbrough play-offwedstrijden spelen voor promotie naar het hoogste niveau. Derby County voegde zich daar nog bij door Barnsley te verslaan met 4-1.

Cardiff City speelde in het seizoen 2013/2014 voor het laatst in de Premier League, nadat het in 2013 kampioen was geworden van het Championship. Degradatie kon toen niet voorkomen worden.

Nürnberg

FC Nürnberg is na vier jaar weer terug in de Bundesliga. Op de voorlaatste speeldag won het met 2-0 bij Sandhausen en kan daardoor niet meer achterhaald worden door de nummer drie Holstein Kiel, dat zich gaat opmaken voor play-offs om promotie.

Met nog een wedstrijd te gaan is het gat zeven punten tussen Nürnberg en Holstein Kiel. Nürnberg dankte de ploeg uit Kiel zelfs omdat zij koploper Fortuna Düsseldorf op 1-1 hielden. Nürnberg neemt daardoor op doelsaldo de koppositie over van Düsseldorf dat zich al eerder verzekerde van promotie naar het hoogste niveau in Duitsland.

De strijd om het kampioenschap zal volgende week een absoluut hoogtepunt bereiken als Nürnberg en Düsseldorf onderling gaan uitmaken wie zich kroont tot kampioen van de tweede Bundesliga.

1.FC Nürnberg is de club die het vaakst is gedegradeerd uit de Bundesliga (acht maal). De laatste keer was in 2013-2014 toen Gertjan Verbeek de trainer was. De Nederlander werd drie wedstrijden voor het einde van de competitie ontslagen.