Cardiff City keert na vier jaar terug in Premier League

Naaste achtervolger Fulham had Cardiff City zondag nog voorbij kunnen gaan, maar de ploeg uit Londen ging met 3-1 onderuit bij Birmingham City.

Fulham moet nu evenals Aston Villa en Middlesbrough play-offwedstrijden spelen voor promotie naar het hoogste niveau. Derby County voegde zich daar nog bij door Barnsley op de laatste speeldag te verslaan met 4-1.

Cardiff speelde in het seizoen 2013-2014 voor het laatst in de Premier League, nadat de club in 2013 kampioen was geworden van het Championship. In de Premier League eindigde Cardiff onderaan en degradeerde.

De Nederlander Yanic Wildschut staat bij Cardiff onder contract, maar hij zat niet bij de selectie.

Reading, waar Jaap Stam eerder dit seizoen ontslagen werd als trainer, speelde zich door het gelijke spel op de laatste speeldag veilig op het tweede niveau in Engeland. De club eindigt de competitie als twintigste.