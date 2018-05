Heynckes spreekt van 'kleine black-out' Ulreich bij tweede goal Real

"Mijn keeper heeft over het geheel gezien heel goed gespeeld", benadrukte Heynckes, die James Rodriguez nog wel 2-2 zag maken voor Bayern, maar dat was na de 2-1 nederlaag vorige week in München niet genoeg voor een finaleplaats.

Terwijl Bayern grote delen van de wedstrijd de betere ploeg was in Bernabéu, verslikte Ulreich zich in een terugspeelbal van Corentin Tolisso. Benzema was er snel bij en schoof de bal in het lege doel.

"Sven had een kleine black-out, hij raakte even in de war", verklaarde Heynckes. "Hij wist even niet of hij de bal kon oppakken, realiseerde zich toen dat hij dat niet mocht doen, werd nerveus en dan gebeurt dit. Het is vreselijk voor een speler om daarmee te moeten omgaan."

"Het was een slecht moment voor mijn team. Maar we hebben daarna ook kansen genoeg gehad om meer doelpunten te maken."

Cadeautjes

Mede door de blunder was Real, net als in 2014 (halve finale) en 2017 (kwartfinale) over twee wedstrijden te sterk voor de 'Rekordmeister' en speelt de Spaanse topclub voor de derde keer op rij de finale van het miljoenenbal. Verdediger Mats Hummels was harder voor Ulreich, al stelde ook hij dat het niet alleen aan de keeper lag.

"In beide wedstrijden hebben we Real een doelpunt cadeau gedaan'', baalde Hummels. "Dergelijke fouten kunnen niet op dit niveau. We waren de bovenliggende partij en kregen kans op kans, maar we benutten die niet. Dat kostte ons de finale. Als je de Champions League wil winnen, moet je koel en efficiënt zijn.''

Tegenstander van Real in de eindstrijd, die op zaterdag 26 mei in Kiev gespeeld wordt, wordt Liverpool of AS Roma. De Engelsen hebben de beste papieren na de 5-2 zege vorige week op Anfield. De return in Stadio Olimpico begint woensdag om 20.45 uur.