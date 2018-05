Wijnaldum benadrukt dat het voor Liverpool nog mis kan gaan bij Roma

"Iedereen roept dat we al met één been in de finale staan. Maar je moet alleen met twee benen in de finale staan, één is niet genoeg", bendadrukte Wijnaldum dinsdag op een persconferentie in Stadio Olimpico.

De Oranje-international wees op de kwartfinale van Roma tegen Barcelona. De Italianen verloren toen met 4-1 van FC Barcelona, maar dankzij een historische 3-0 zege in Rome ging de ploeg van trainer Eusebio Di Francesco alsnog naar de laatste vier.

"Roma heeft onlangs nog aangetoond dat het in staat is de boel helemaal om te draaien. Er zijn in het verleden zelfs gekkere dingen gebeurd in de Champions League", zei WIjnaldum.

Grootse prestatie

Vorige week op Anfield begon Wijnaldum op de bank, maar kwam hij al snel in het veld voor de geblesseerde Alex Oxlade-Chamberlain. Mede doordat de 27-jarige middenvelder aanschoof op de persconferentie van Liverpool lijkt het erop dat hij woensdag wel aan de aftrap staat.

Als Wijnaldum met Liverpool stand houdt in Rome is hij met ploeggenoot Virgil van Dijk de eerste Nederlander in een Champions League-finale sinds Arjen Robben in 2013 bij Bayern München tegen Borussia Dortmund. De laatste keer dat Liverpool de eindstrijd van het miljoenenbal haalde is elf jaar geleden.

"Voor Liverpool zou een finaleplaats veel betekenen", beseft Wijnaldum. "Vanaf de eerste wedstrijd in de Champions League is dat al het doel. Hopelijk kunnen we hier een grootse prestatie leveren. We zijn niet bang, maar we weten wel dat Roma heel veel kwaliteit heeft."

De return in Rome begint woensdag om 20.45 en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina. Bij Roma ontbreekt Kevin Strootman door een ribkwetsuur, terwijl Rick Karsdorp al maanden aan de kant staat door een kruisbandblessure.

AS Roma tegen Liverpool is woensdag live op NU.nl te zien. De voorbeschouwing start om 20.00 uur.