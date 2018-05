Kristoff wint Eschborn-Frankfurt voor vierde keer en passeert Zabel

De Australiër Michael Matthews (Sunweb) eindigde als tweede, Oliver Naesen uit België (AG2R) werd derde.

Kristoff won in 2014, 2016 en 2017 ook 'Der Radklassiker', die deel uitmaakt van de WorldTour. In 2015 ging de koers niet door na de vondst van een bom langs het parcours.

Met vier zeges heeft Kristoff, de regerend Europees kampioen, nu alleen het record in handen. Hij deelde het record met de Duitser Erik Zabel, die in 1999, 2002 en 2005 de koers won die traditioneel op de Dag van de Arbeid (1 mei) wordt verreden.

De laatste Nederlandse winnaar van de koers was Karsten Kroon in 2008, toen de wedstrijd nog naar de naam Rund um den Henninger-Turm luisterde. In 2004 was Kroon, die in 2014 stopte, ook al de snelste.

Kopgroep

Kristoff had in de 56e editie van Eschborn-Frankfurt geen last van Marcel Kittel die op ruim negentig kilometer van de meet afstapte. Op dat moment ging een groepje van zeven renners, zonder Nederlanders, aan de leiding. Ze bouwden een voorsprong op van bijna vijf minuten.

Met nog 75 kilometer te gaan vonden drie renners aansluiting bij de kopgroep, terwijl de voorspong terugliep. Het duurde tot de laatste drie kilometer tot alle tien de vluchters waren ingerekend door het uitgedunde peloton.

De Colombiaan Fernando Gaviria rook daarop zijn kans in de sprint en ging al vroeg aan, maar hij hield geen stand. Ook Naessen probeerde het, maar Kristoff ging hem voorbij en kwam voor de vierde keer in zijn loopbaan als winnaar over de streep ion Frankfurt.