Grol en Savelkouls pakken brons op EK judo

De Groninger pakte in zijn lange carrière al drie keer zilver en drie keer goud op een EK, maar dat was in de klasse tot 100 kilogram. Na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar hij geen medaille pakte, stapte Grol over naar de klasse boven de 100 kilogram.

Als zwaargewicht gaat Grol door tot de Spelen van Tokio in 2020 en met het brons in Tel Aviv laat hij zien dat hij op de goede weg is.

In de kwartfinales verspeelde hij weliswaar een voorsprong op de Tsjech Lukas Krpalek, olympisch kampioen in de klasse tot 100 kilogram, maar in de herkansing toonde hij weer zijn vorm.

Grol nam de Pool Maciej Sarniacki in een houdgreep en versloeg daarna ook Guram Tushishvili uit Georgië in de strijd om het brons. De Nederlander won op straffen van de tien jaar jongere Tushishvili.

Savelkouls

Bij de vrouwen was het brons van Savelkouls haar eerste medaille ooit op een groot toernooi. De 26-jarige Gelderse versloeg Ivana Maranic uit Kroatië, waarna het brons een feit was.