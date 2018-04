Robben mist duel met Frankfurt door lichte spierblessure

Robben liep de kwetsuur woensdag op tijdens de heenwedstrijd van Bayern tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League. De Duitsers verloren in München met 1-2 van de 'Koninklijke'.

De 34-jarige Robben greep woensdag al na een paar minuten naar zijn linkerbovenbeen en moest even later gewisseld worden. Trainer Jupp Heynckes hoopt dat de Nederlander dinsdag inzetbaar is in de return in Madrid, maar die kans lijkt klein.

Voor Jerome Boateng zit het seizoen er bij Bayern al op. De Duitse verdediger hield aan het duel met Real een forse spierblessure op. Volgens Duitse media is Boateng wel op tijd fit om komende zomer deel te nemen aan het WK.

Martinez

Javi Martinez viel tegen de Madrilenen uit nadat hij een tik tegen zijn hoofd had gehad. De Spaanse middenvelder ontbreekt tegen Frankfurt, maar gaat zaterdag wel weer trainen en kan in de return meedoen.

Heynckes houdt David Alaba, Thomas Müller en James Rodriguez allemaal aan de kant tegen de nummer zeven van de Bundesliga.

De wedstrijd tussen Bayern, dat begin deze maand voor het zesde jaar op rij kampioen van Duitsland werd, en Frankfurt begint zaterdagmiddag om 15.30 uur.

