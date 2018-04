FIFA legt voorzitter Braziliaanse bond levenslange schorsing op

Del Nero zou op verschillende manier misbruik hebben gemaakt van zijn positie, onder meer bij de verkoop van televisierechten bij grote toernooien

De voormalig bestuurder van de FIFA, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend, werd in december al voorlopig geschorst gedurende het onderzoek.

Del Nero was één van de vele officials die in december 2015 werden aangeklaagd door de Amerikaanse justitie in het onderzoek naar het grootschalige omkopingsschandaal bij de FIFA.

Aangezien Brazilië zijn eigen inwoners niet wil uitleveren, kon de 77-jarige Braziliaan in eerste instantie gewoon zijn functie blijven uitoefenen. Del Nero was in april 2015 de opvolger van José Maria Marin, die destijds vanwege soortgelijke beschuldigingen uit zijn functie werd gezet.