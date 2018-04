Rus strandt in kwartfinales van WTA-toernooi Istanbul

Rus stond voor het eerst sinds november in de kwartfinale van een WTA-toernooi. De laatste keer was in Taipei, toen ze de eindstrijd verloor van de Zwitserse Belinda Bencic.

Vorige maand behaalde Rus nog wel bijna de laatste acht in Acapulco, maar moest ze na een onbenut matchpoint haar meerdere erkennen in regerend US Open-kampioene Sloane Stephens.

Op het Turkse gravel stuntte de Westlandse in de eerste ronde al met een overtuigende overwinning op de als vierde geplaatste Shuai Zhang (6-3 en 6-2).

Setpoints

Tegen Sakkari had Rus het een stuk moeilijker. Na het verliezen van de eerste set kreeg ze in de tiebreak van het tweede bedrijf nog wel enkele kansen de stand gelijk te trekken, maar ze miste twee setpoints.

De Griekse nummer 48 van de wereld benutte vervolgens wel haar eerste matchpoint tegen Rus, die de 123e plek inneemt op de mondiale ranglijst.