Nederlandse Loterij investeert ruim 44 miljoen euro in sport

De totale opbrengst over het jaar 2017 is meer dan 165 miljoen euro. Daarvan investeert de Nederlandse Loterij 17 miljoen euro in achttien goede doelen en 44,7 miljoen euro in de Nederlandse sport.

Verder gaat 104 miljoen euro gaat naar Nederlandse samenleving. De Nederlandse Loterij geldt al enige tijd als belangrijke financier van de sport.

Algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF is in zijn nopjes met de financiële injectie. "Met deze stijgende jaarlijkse bijdrage zijn we nog beter in staat om er voor te zorgen dat echt iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport."

De Nederlandse Loterij heeft de ambitie uitgesproken om zijn financiële bijdrage jaarlijks te verhogen.