UEFA veroordeelt bedreigingen aan arbiter Oliver na kritiek Buffon

"We veroordelen met klem de bedreigingen aan het adres van Michael Oliver en zijn vrouw en verwachten dat de betrokken autoriteiten actie ondernemen tegen de personen die zich zo schandalig hebben misdragen", luidde een verklaring van de UEFA.

De Engelse scheidsrechter kende woensdag in de slotfase van de return in de kwartfinales van de Champions League een penalty toe aan Real Madrid en dat resulteerde in de uitschakeling van Juventus.

Na de wedstrijd werden Oliver en zijn vrouw Lucy belaagd op Twitter. Het ging zover dat De Engelse politie noodzaak zag het echtpaar bij te staan en een onderzoek te beginnen naar de afzenders.

Gevoelloos

Juventus-doelman Gianluigi Buffon van Juventus haalde direct na afloop van het duel uit naar de arbiter. "Als je in de 93e minuut voor zoiets fluit, dan ben je gewoon gevoelloos en als mens geen knip voor de neus waard", foeterde de Italiaan. "Hij had moeten aanvoelen wat hij aanrichtte."

Oliver legde de bal op de stip na een overtreding van Mehdi Benatia op Lucas Vazquez. In de chaos die daarop volgde, werd de 40-jarige Buffon in zijn waarschijnlijk laatste Champions League-duel met rood weggestuurd omdat hij de arbiter een duw had gegeven.

Het buitenkansje vanaf elf meter werd vervolgens benut door Cristiano Ronaldo en dat betekende de cruciale 1-3, waardoor de indrukwekkende comeback van Juventus - dat thuis met 0-3 had verloren - na negentig zinderende minuten in Bernabeu niets opleverde.

