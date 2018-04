Lotto-Jumbo legt wereldkampioene junioren Beune vast

De 18-jarige Beune veroverde vorige maand in Salt Lake City de wereldtitel bij de junioren. De Bornse won drie afstanden (1000, 1500 en 3000 meter) en deed dat steeds in een wereldrecord.

Volgens Orie is Beune klaar voor de volgende stap. "Joy heeft in Salt Lake City aangetoond dat ze tijden kan rijden waarmee ze voor veel senioren niet onder hoeft te doen", aldus Orie. "Het is dan ook voor iedereen duidelijk dat zij een groot talent is."

Beune komt over het van regionaal talentencentrum Oost. "Bij LottoNL-Jumbo gaan we er alles aan doen om met haar de volgende stap te maken", vertelt Orie, die met Lotto-Jumbo vier keer goud pakte op de Olympische Spelen in Pyeongchang.

Eerste nieuwkomer

Beune is de eerste nieuwkomer bij Lotto-Jumbo, waar Sven Kramer en Patrick Roest eerder dit jaar hun verbintenis met twee jaar verlengden. Ze kijk uit naar de komende jaren bij haar ploeg.

"Ik heb een mooie en succesvolle tijd gehad bij de junioren en ik ben iedereen die daar aan heeft bijgedragen enorm dankbaar. Nu kan ik niet wachten om de stap naar de senioren te zetten. Bij Lotto-Jumbo kom ik in een uiterst professionele omgeving met goede begeleiding en faciliteiten terecht, daarom heb ik de keuze voor deze ploeg gemaakt."