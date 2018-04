Cofidis en drie Spaanse ploegen krijgen wildcard voor Vuelta

De achttien WorldTour-ploegen, waaronder Lotto-Jumbo, zijn allemaal verzekerd van deelname aan de grote wedstrijden. De Spaanse ploegen die een wildcard kregen zijn Burgos-BH, Caja Rural-Seguros en het Baskische Euskadi-Murias.

Cofidis bestaat al sinds 1996, maar in 2010 raakte de ploeg de WorldTour-status kwijt. Als procontinentale ploeg is de Franse formatie afhankelijk van wildcards. Bekendste renner is sprinter Nacer Bouhanni, die in 2014 twee etappes in de Vuelta won en dat jaar ook twee keer de snelste was in de Giro d'Italia.

Roompot-Nederlandse Loterij, de enige Nederlandse procontinentale ploeg, greep naast een wildcard voor de Vuelta. De formatie van ploegleider Michael Boogerd mag zondag wel starten in de Amstel Gold Race.

Froome

De 73e editie van de Vuelta begint op zaterdag 25 augustus met een tijdrit door Malaga en eindigt drie weken later, op 16 september, in Madrid.

Vorig jaar won Chris Froome de Spaanse ronde. Later bleek dat tijdens de Vuelta een te hoge dosis salbutamol was aangetroffen bij de Brit van Team Sky, die zich daarvoor moet verantwoorden bij de UCI. De zaak loopt nog altijd.