Davis Cup-team treft Canada in play-off om handhaving in Wereldgroep

Oranje verloor in februari in de eerste ronde van de Wereldgroep van titelhouder Frankrijk (1-3) en is daardoor veroordeeld tot de play-offs.

Canada zat ook in de Wereldgroep en moest in de eerste ronde op het gravel in Osijek buigen voor Kroatië (1-3). De Canadese ploeg bestond toen uit het aanstormende talent Denis Shapovalov, nummer 45 van de wereld, Vasek Pospisil (75) en dubbelspecialist Daniel Nestor. De 45-jarige Nestor heeft geen ranking in het enkelspel en staat 100e op de mondiale dubbelranking.

Waarschijnlijk kan captain Martin Laurendeau tegen Oranje ook beschikken over kopman Milos Raonic. De nummer 22 van de wereld, die vorig jaar nog vierde stond, is na weken van blessureleed weer fit. In 2016 haalde Raonic de finale op Wimbledon, waarin hij verloor van Andy Murray.

Zware loting

Op basis van de ranking is Nederland zeker niet de favoriet, beseft captain Paul Haarhuis. "Het is een zware loting voor ons. Canada heeft drie spelers in de top 100 van de wereld staan en is dus een sterk land", aldus Haarhuis, die met Robin Haase maar een enkelspeler uit de top 100 ter beschikking heeft. De 31-jarige Haase staat 44e.

De broers Tallon Griekspoor (240) en Scott Griekspoor (298) zijn de tweede en derde Nederland op de wereldranglijst, maar tegen Frankrijk koos Haarhuis voor Thiemo de Bakker (311) als tweede speler in het enkelspel. De 29-jarige De Bakker won vervolgens verrassend van Adrian Mannarino.

Voor het dubbelspel is Jean-Julien Rojer, nummer elf van de wereld, zeker van een plek in het Nederlandse team.

Vierde ontmoeting

Het is nog niet bekend op welke ondergrond Canada tegen Nederland gespeeld wordt. Haarhuis baalt er vooral van dat Oranje net als tegen Frankrijk uit speelt. "Het is jammer dat we niet voor eigen publiek kunnen proberen in de Wereldgroep te blijven, zoals afgelopen jaar in Den Haag tegen Tsjechië."

Nederland en Canada speelden drie keer eerder tegen elkaar en de tussenstand is 2-1 in het voordeel van Canada. In 2004 speelden de twee landen voor de laatste keer tegen elkaar en toen was Oranje in Maastricht door twee zeges van Martin Verkerk en twee van Sjeng Schalken met 4-1 te sterk.