Gefrustreerde Horner denkt dat Red Bull Vettel had kunnen kloppen

"Dit is extreem teleurstellend", zegt Horner. "De auto was in staat om met Ferrari en Mercedes te strijden om de zege."

De race op het Bahrain International Circuit werd gewonnen door Sebastian Vettel van Ferrari, die Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (tweede) en Lewis Hamilton (derde) achter zich liet. Verstappen viel al na vijf ronden uit, nadat hij in ronde twee botste met Hamilton. Zijn teamgenoot Ricciardo moest vanwege een technisch mankement al snel de strijd staken.

Hoewel Verstappen en Ricciardo amper in actie kwamen, geven de spaarzame kilometers van Red Bull in Bahrein Horner wel hoop.

"Daniel zei dat hij in de eerste twee ronden makkelijk dichter bij de Ferrari van Kimi Raikkonen (uitvaller in ronde 36, red.) kon komen. En Max ging Lewis, die op dezelfde banden reed, voorbij. Het potentieel was er dus echt, alleen de punten niet. Dat maakt het zo frustrerend."

Incident

Horner gaat ook nog in op de botsing tussen Verstappen en Hamilton, die tot veel discussie leidde. De Nederlander en de Brit gaven elkaar de schuld. "Er was plaats genoeg aan de linkerkant. Hamilton wilde niet afgeven en reed tegen mijn wiel aan", zei Verstappen.

Hamilton haalde op zijn beurt uit naar Verstappen, die hij direct na de race "eikel" noemde. "Erg respectvol was het niet wat Verstappen deed. Het was een domme actie. En onnodig", voegde de wereldkampioen daar later aan toe.

Volgens Horner ligt de fout niet zozeer bij Verstappen of Hamilton. "Je kunt beide standpunten beargumenteren. Max kan zeggen dat Lewis zijn positie had moeten afgeven, terwijl Lewis kan zeggen dat Max hem geen ruimte gaf. Het was een race-incident."

"Zo gaat dat nu eenmaal bij twee competitieve coureurs die voor elk stukje asfalt vechten. En dat willen mensen ook zien, twee wagens die wiel aan wiel strijden. Hamilton had het geluk dat hij door kon. Dat geluk hadden wij helaas niet. Ik ben blij dat de volgende race komend weekend al is."

De volgende GP is die van China, waar Verstappen vorig jaar achter winnaar Hamilton als derde eindigde.