Politie New York zoekt Conor McGregor na misdraging bij persmoment UFC

McGregor ging donderdag tijdens de presentatie volledig door het lint. De Ier gooide onder andere een steekwagen door het raam van een touringcar en zou daarmee de Amerikaanse vechter Michael Chiesa verwond hebben.

Ook vernielde hij een prullenbak en moest hij door beveiligers in bedwang worden gehouden. Diverse filmpjes waarin de agressieve McGregor samen met een aantal anderen te zien is, gaan viral op internet.

De reden van het bizarre gedrag van de Ier zou zijn frustratie over het verliezen van zijn wereldtitel zijn.

Smet op de vechtsport

'The Notorious' werd in november 2016 kampioen in het lichtgewicht door Eddie Alvarez te verslaan, maar die titel werd onlangs van hem afgepakt omdat hij sindsdien geen enkele keer in actie kwam.

De directeur van de UFC, Dana White, is allesbehalve blij met het incident. Het zou wederom een smet op de vechtsport werpen, die toch al vaak met een schuin oog bekeken wordt. De winnaar van de clash tussen Khabib Nurmagomedov en Max Holloway is aanstaande zaterdag de nieuwe wereldkampioen in het lichtgewicht en daarmee dus de opvolger van McGregor.