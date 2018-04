Bertens zonder veel moeite naar kwartfinales in Charleston

Bertens brak zowel in de derde als in de vijfde game de service van de 19-jarige Hongaarse, waarna winst in de eerste set geen probleem meer was voor de als twaalfde geplaatste Nederlandse.

De strijd ging in de tweede set tot 3-3 gelijk op, maar in de zevende game leverde Stollar haar opslag in waarna Bertens de overwinning voor het grijpen had (5-3).

Stollar kreeg in de tiende game nog wel vier kansen om de servicegame van Bertens te winnen, maar de nummer 219 van de wereld verzuimde toe te slaan en zag Bertens even later de wedstrijd in het slot gooien.

Roland Garros

Voor de huidige mondiale nummer 27 is het haar eerste toernooi op gravel in aanloop naar Roland Garros, dat op 27 mei begint. Bertens haalde in 2016 verrassend de halve finale in Parijs, maar vorig jaar strandde ze in de tweede ronde.

In de kwartfinales van het toernooi in Charleston speelt Bertens tegen de winnares van het duel tussen de als eerste geplaatste Caroline Garcia uit Frankrijk en de als veertiende geplaatste Alizé Cornet, eveneens uit Frankrijk.