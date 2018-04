Ontketende Gregorius schrijft historie bij ruime thuiszege Yankees

De 28-jarige Amsterdammer was in zowel de derde als zevende inning goed voor een homerun en sloeg in totaal acht punten bij elkaar.

In het Yankees Stadium, dat met ruim 46.000 toeschouwers uitverkocht was, zorgde Gregorius in de achtste inning voor zijn achtste binnengeslagen punt. Daarmee is hij de eerste korte stop ooit die dat presteert namens de Yankees.

Bovendien is de Oranje-international de eerste Yankees-speler met acht punten sinds Alex Rodriguez, die dertien jaar geleden tot tien binnengeslagen punten kwam.

"Iedereen beseft hoe goed hij is en wat voor een grote speler hij is geworden, zegt Yankees-manager Aaron Boone over Gregorius. "Ik denk dat zijn leeftijdsgenoten heel veel respect voor hem hebben, net als al zijn teamgenoten. Hij heeft er vandaag echt een show van gemaakt."

De Yankees boekten de derde overwinning van het seizoen. De ploeg van Gregorius staat na vijf wedstrijden op de derde plaats in de American League East.

Play-offs

In het MLB-seizoen, waarin de teams 162 wedstrijden spelen, plaatsen de teams die bovenaans eindigen in de zes divisies zich rechtstreeks voor de play-offs, net als de twee beste ploegen die geen divisie winnen in de American en National League.

Die twee ploegen spelen eenmaal tegen elkaar, waarna de winnaar doorgaat. Vorig jaar ging de titel naar Houston Astros.

