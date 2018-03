Paris Saint-Germain verwacht Neymar al binnen drie weken terug

"Ik heb Neymar onlangs gesproken", zei Emery vrijdag. "Het gaat goed, hij houdt zich rustig. Over twee tot drie weken komt hij terug."

Mogelijk kan Neymar in de laatste weken van het seizoen nog wat minuten maken voor PSG. De 26-jarige Braziliaan is vermoedelijk op tijd fit voor het WK van komende zomer.

Het herstel van Neymar verloopt een stuk sneller dan verwacht. Na de operatie werd er nog van uitgegaan dat hij drie maanden de tijd nodig zou hebben voor zijn herstel. Hij zou in dat geval net op tijd fit zijn voor het WK.

Het WK in Rusland begint op 14 juni. De eerste wedstrijd van Brazilië is drie dagen later tegen Zwitserland. De 'Goddelijke Kanaries' treffen verder in groep E nog Costa Rica (22 juni) en Servië (27 juni).

Herstel

Neymar raakte eind februari geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille (3-0 zege) en moest een operatie ondergaan. De duurste voetballer ter wereld werkt in eigen land aan zijn herstel.

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de dribbelaar niet alleen zijn rechterenkel had verstuikt, maar dat er ook een haarscheurtje zat in een middenvoetsbeentje.

Door de blessure miste Neymar de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Door een 1-2 nederlaag in het Parc des Princes werd Paris Saint-Germain uitgeschakeld in het Europese miljardenbal.

In de Ligue 1 kan Paris Saint-Germain met nog zeven speelrondes voor de boeg en zeventien punten voorsprong op runner-up AS Monaco de landstitel nog nauwelijks ontgaan.

