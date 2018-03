Thy keert tegen Twente terug bij VVV na stamceldonatie aan leukemiepatiënt

De 26-jarige Thy begint tegen Twente meteen weer in de basis. Dat meldt VVV vrijdagmiddag op de website.

Thy werd vorig weekend in bijna alle Eredivisie-stadions massaal geëerd vanwege zijn actie. Zo was er bij PSV-VVV (3-0) een staande ovatie voor de 26-jarige spits en werd hij na de wedstrijd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

De actie van Thy leverde tevens veel publiciteit op in zowel binnen- als buitenland, waardoor nog eens 20.000 mensen zich als nieuwe stamceldonor registreerden. "Ik had niet verwacht dat er zoveel aandacht zou komen voor mijn actie", zei hij vorige week op een speciaal belegde persconferentie.

Thy was dit seizoen goed voor zeven treffers in 27 duels. Daarmee heeft de aanvaller, die gehuurd wordt van Werder Bremen, een belangrijk aandeel aan het succesvolle seizoen van de gepromoveerde ploeg. VVV staat met 33 punten keurig in de middenmoot van de Eredivisie.

Seuntjens

Naast Thy kan VVV-trainer Steijn tegen Twente ook weer beschikken over Damian van Bruggen en Tristan Dekker. De Venlonaren moeten het wel stellen zonder de geblesseerde Johnatan Opoku en de geschorste Ralf Seuntjens.

Bij FC Twente werd Gertjan Verbeek afgelopen maandag na een half jaar ontslagen. Zijn taken worden de rest van dit seizoen overgenomen door assistent Marino Pusic. De Tukkers zijn met slechts negentien punten hekkensluiter in de Eredivisie.

Desondanks verwacht Steijn niet dat VVV het tegen Twente eenvoudig zal krijgen. "Twente heeft prima spelers en een goede ploeg en staat veel te laag op de ranglijst", aldus de coach. "Of zo'n trainerswissel gunstig of ongunstig voor ons is, dat weet je nooit."

De wedstrijd tussen VVV en Twente begint zondagmiddag om 12.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

