Debutant Frijns voelt zich meer thuis in DTM dan in Formule 1

"Het team is een beetje als een familie, heel anders dan in de Formule 1. Je wordt er niet voor de leeuwen gegooid", aldus de 26-jarige Frijns in gesprek met NUsport.

"In de Formule 1 was ik soms wel snelste, maar dat gaf me nog geen garantie op een stoeltje. In de DTM heerst een andere filosofie. De teams geloven in hun rijders. Het is niet een jaartje aankijken en dan weer door met de volgende. Als je goed bent, zit je in de auto. Dat maakt dat je je welkom voelt."

Frijns rook van 2012 tot 2014 aan de Formule 1. Hij maakte testkilometers voor Sauber en Red Bull, om uiteindelijk bij Caterham te belanden als test- en reservecoureur. Een echte kans kreeg hij niet bij het Maleisische team, dat in 2014 werd opgeheven.

De inbreng van Frijns bleef beperkt tot vrije trainingen in Bahrein en Groot-Brittannië. Hij voelde zich bovendien niet prettig in de Formule 1, waarin het volgens Frijns "ieder voor zich" is. "Het is een gesloten wereld waarin de buitenwacht weinig toegang tot de coureurs heeft."

Spijt dat zijn optredens in de Formule 1 geen vervolg kregen, is er dan ook niet. "Ik heb me niet kunnen laten zien. Maar tegelijkertijd stap ik gewoon liever niet in een auto waarin je veroordeeld bent tot de achttiende plek. Ik wil competitief zijn."

Groot team

In de DTM lijkt Frijns zich wel te kunnen mengen om de strijd in de bovenste plaatsen, al is het alleen al omdat de coureurs het met hetzelfde materiaal moeten doen.

Maar, zo geeft de Limburger aan, racen met hetzelfde materiaal maakt het lastiger je te onderscheiden. "Het veld zit ongelooflijk dicht bij elkaar." Dieter Gass, de baas van de motorsport-afdeling van Audi, beaamt dat. "Iedere coureur en elke auto kan een race winnen."

Een ander groot verschil met de Formule 1 is dat de teams in de DTM met zes coureurs veel groter zijn. En dat komt volgens Gass de sfeer in het teams ten goede. "In de Formule 1 is je teamgenoot de concurrent. In de DTM, met zes coureurs in een team, moet er meer respect tussen de coureurs onderling zijn."

Wehrlein

Aan voorspellingen wil Frijns zich niet wagen, omdat er veel veranderd is in de DTM. "Uiteraard wil ik wedstrijden winnen, maar we moeten realistisch zijn. De voorsprong die Audi op de concurrentie had, is vanwege de gewijzigde regelgeving kleiner geworden. Het zal daarom in het begin even wennen zijn. Ik wil goed voor de dag komen en me van daaruit verbeteren."

Overigens is Frijns niet de enige coureur in de DTM met een Formule 1-verleden. Hij moet het opnemen tegen onder andere Pascal Wehrlein, die vorig seizoen uitkwam voor Sauber, en ook Paul di Resta en Timo Glock waren actief in de koningsklasse.

Naast de DTM zal Frijns dit jaar enkele langeafstandsraces rijden. In juli doet hij in de Blancpain GT Series mee aan de 24 uur van Spa. Later in het jaar komt hij nog in actie op de Nürburgring.

De eerste race van Frijns in de DTM is op 4 juni op het circuit van Hockenheim, waar ruim een maand later de Formule 1-race gepland staat.