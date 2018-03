Oud-international Marlous Pieëte (28) zet punt achter voetballoopbaan

"Het is mooi geweest. Ik heb de start van de Eredivisie meegemaakt en die hele groei en ontwikkeling van binnenuit beleefd. Ik ga nu genieten van andere leuke dingen die op mijn pad komen", aldus Pieëte.

De 28-jarige aanvalster speelde in totaal tien seizoenen in de Eredivisie. Met FC Twente behaalde ze in 2011, 2013 en 2014 de landstitel en in 2008 de KNVB-beker.

Na haar avontuur in Enschede kwam de aanvalster drie jaar lang uit voor Ajax. Vorig seizoen won ze met de Amsterdamse club de landstitel en de beker.

In 2009 debuteerde Pieëte voor Oranje. In vier jaar tijd kwam ze tot 51 interlands, waarin ze acht keer scoorde.

Van september vorig jaar tot en met februari verbleef Pieëte in Australië, waar ze namens Western Sydney Wanderers uitkwam in de W-league. Dat was haar laatste avontuur.