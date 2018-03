Philadelphia 76ers na zes jaar weer in NBA-play-offs na nederlaag Miami

Het team van coach Brett Brown zag concurrent Miami Heat na verlenging met 113-107 verliezen van Indiana Pacers, waardoor een ticket voor de play-offs in de Eastern Conference zeker is.

Met de zege plaatsten ook de Pacers zich voor de play-offs. Doordat Toronto Raptors, Boston Celtics en Cleveland Cavaliers zich al eerder plaatsten zijn in totaal nu vijf teams uit de Eastern Conference zeker zijn van een vervolg van het seizoen.

Per Conference worden acht tickets vergeven. In het westen zijn alleen Houston Rockets en Golden State Warriors al zeker van deelname.

43e overwinning

In tegenstelling tot Philadelphia 76ers haalde Indiana de afgelopen jaren wel vrijwel altijd de play-offs. Tegen Miami boekten de Pacers, die in 2014 voor het laatst kampioen werden, de 43e overwinning van het seizoen.

Na de reguliere speeltijd was de stand nog in balans (96-96) in het Bankers Life Fieldhouse in Indianapolis, waarna de Pacers in de verlenging orde op zaken stelden.

Victor Oladipo was de meest trefzekere speler bij de thuisploeg met 23 punten, maar de meeste aandacht ging uit naar Darren Collison. Hij tekende in de verlenging voor acht punten, mede door twee driepunters.

Utah Jazz

In de Western Conference incasseerde Golden State zonder de geblesseerden Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant en Draymond Green de vijfde nederlaag in acht wedstrijden. Utah Jazz was met 110-91 te sterk en is daardoor weer een stapje dichter bij de play-offs.

James Harden leidde Houston Rockets met achttien punten, vijftien assists en tien rebounds langs Atlanta Hawks (118-99).