Venus Williams verslaat teruggekeerde zus Serena in Indian Wells

In de tweede ronde had Serena Williams (36) met de nodige moeite Kiki Bertens verslagen. Ze won met 7-6 (5) en 7-5 van de Nederlandse, maar kwam tegen Venus tekort.

Op 5-2 in de tweede set werkte Serena Williams een matchpoint weg. Ze pakte vervolgens nog twee games, maar daar bleef het bij.

De 37-jarige Venus Williams zei na afloop dat ze de hele wedstrijd op haar hoede bleef voor de 23-voudig Grand Slam-winnares. "Ze kwam steeds fel terug, ik heb gewoon geluk dat ik op het moment meer wedstrijden heb gespeeld en fitter ben dan zij."

Sister Act

Het was de 29e editie van de 'Sister Act', zoals de ontmoetingen tussen Venus en Serena Williams genoemd worden. De jongste van de twee won zeventien van de voorgaande duels.

De laatste onderlinge wedstrijd was de finale van de Australian Open vorig jaar, waarin Serena aan het langste eind trok. Dat was ook haar laatste partij voordat ze vanwege haar zwangerschap ruim een jaar afwezig was.

De oudste Williams staat op de achtste plek op de wereldranglijst, Serena heeft door ruim een jaar afwezigheid geen ranking meer.

Wozniacki

Caroline Wozniacki overleefde maandag de derde ronde in Indian Wells. De winnares van de Australian Open behoudt daardoor uitzicht op het heroveren van de nummer één-positie op de wereldranglijst.

Ze moet het toernooi in Californië winnen om Simona Halep van de troon te stoten. De Roemeense mag dan niet de finale van het toernooi bereiken.

De Deense was met 6-4, 2-6 en 6-3 te sterk voor Aliaksandra Sasnovich. Wozniacki (27) speelt in de volgende ronde tegen Daria Kasatkina. De Russin was met 6-4 en 6-3 te sterk voor Sloane Stephens, vorig jaar nog de winnares van de US Open.

Halep bereikte eerder al de achtste finales. Daarin staat ze dinsdag tegenover de Chinese Qiang Wang.