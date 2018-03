Italië, Polen en Portugal kandidaat voor eindronde Nations League

De drie geïnteresseerde landen moeten voor 31 augustus hun plannen bij de UEFA indienen. In december van dit jaar wijst de Europese bond de slotronde toe.

Toevalligerwijs zijn Italië, Polen en Portugal bij elkaar ingedeeld in groep 3 van divisie A, de hoogste divisie van de Nations League.

Het Nederlands elftal werd in groep 1 van de hoogste divisie ingedeeld bij Frankrijk en wereldkampioen Duitsland. Op zondag 9 september gaat Oranje in zijn eerste wedstrijd van de Nations League op bezoek bij de Fransen.

Alle groepswinnaars van de Nations League gaan door naar de eindronde in de zomer van 2019 en die bestaat per divisie (A, B C en D) uit twee halve finales, een finale en een troostfinale. Het land dat als derde en laatste eindigt degradeert naar divisie B van de Nations League, waarvan de tweede editie in 2020 begint.

EK 2020

De vier winnaars plaatsen zich voor het EK 2020, dat in twaalf verschillende landen gespeeld wordt. Ook uit de relatief zwakke Divisie D zal dus in elk geval één land naar het EK gaan.

De Nations League dient ter vervanging van de vaak weinig interessante oefenduels, maar kan ook een vangnet zijn als Oranje via de reguliere kwalificatie opnieuw naast een EK-ticket grijpt.

Die kwalificatie begint door de Nations League pas in maart 2019 en daarbij worden de overige twintig van de 24 EK-tickets verdeeld. De loting voor de EK-kwalificatie is in december 2018.