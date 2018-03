Verstappen voelt dat hij 'met goede uitgangspositie' begint aan nieuw seizoen

Verstappen reed donderdag zijn laatste testrondjes op het Circuit de Catalunya. Hij kende met 187 ronden een zeer productieve dag. Dinsdag bleef de teller nog steken op 130.

"We wilden vandaag veel ronden rijden en uitzoeken hoe goed de racesnelheid was", vertelt hij op Verstappen.nl. "Voor mijn gevoel is die snelheid dik in orde. Daarmee kunnen we tevreden zijn."

Verstappen deed geen poging om op hypersofts of supersofts een hele scherpe tijd neer te zetten. Op de gewone softbanden reed hij met 1.19,842 slechts de twaalfde tijd van de dertien coureurs die donderdag in actie kwamen.

"Het belangrijkste van vandaag was om ons eigen programma af te werken", legt Verstappen uit. "Veel ronden te rijden en de auto te vebeteren. Dat is precies wat we gedaan hebben."

Vooruitzichten

Waar zijn auto hem in de eerste helft van het vorige seizoen regelmatig in de steek liet, denkt Verstappen dat de vooruitzichten nu veel beter zijn.

"Wat betreft betrouwbaarheid zijn we klaar voor de eerste race in Australië", geeft de 20-jarige Nederlander aan. "Dus daar ben ik blij mee."

"We hebben geen problemen gekend met de auto, dat is ook erg belangrijk. Ook ben ik tevreden met de snelheid, dus de uitganspositie is goed."

Concurrentie

Verstappen won vorig seizoen de grands prix van Maleisië en Mexico, maar in zeventien van de twintig races ging de zege naar Mercedes of Ferrari. De 20-jarige coureur vindt het lastig in te schatten in hoeverre het gat met die topteams is gedicht.

"We proberen dicht op Ferrari en Mercedes te zitten. Als we daar in de kwalificatie drie of vier tienden op laten liggen, kunnen we in de race wel het gevecht met ze aangaan. Daar mikken we op. Maar het blijft afwachten, want Melbourne is weer een heel andere baan."

De eerste race van het seizoen is op zondag 25 maart op Albert Park. Vrijdag staat de laatste testdag in Barcelona op het programma. Verstappen maakt dan achter het stuur van de RB14 weer plaats voor teamgenoot Daniel Ricciardo.