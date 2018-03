Wüst in laatste rit 500 meter op openingsdag WK allround

Op de openingsdag van het WK allround op de ijsbaan in het Olympisch Stadion komen alleen de vrouwen in actie. Zij rijden de 500 meter en de 3 kilometer.

Annouk van der Weijden en Antoinette de Jong komen net als Wüst pas in het laatste deel van de 500 meter de baan op. Van der Weijden, die na het toernooi een punt zet achter haar carrière, rijdt in de tiende rit tegen de Poolse Natalia Czerwonka. De Jong neemt het in de elfde en voorlaatste rit op tegen Ida Njatun uit Noorwegen.

Op de 3000 meter is Van der Weijden in rit acht gekoppeld aan de Chinese Jiachen Hao. Wüst (tegen de Japanse Ayaka Kikuchi) en De Jong (tegen de Canadese Ivanie Blondin) rijden in respectievelijk rit tien en elf.

De 31-jarige Wüst hoopt in Amsterdam haar zevende wereldtitel te veroveren. De titelverdedigster komt dan dicht bij het record van Gunda Niemann, die acht keer wereldkampioene werd.

Mannen

Voor de mannen begint het toernooi zaterdag met de 500 en 5000 meter. Patrick Roest bijt namens de Nederlanders het spits af. Hij rijdt op de kortste afstand in rit twee tegen de Tsjech Sebastian Druszkiewicz.

Titelverdediger Sven Kramer komt direct daarna in actie tegen de Japanner Shota Nakamura. Marcel Bosker heeft in rit elf de Pool Jan Szymanski als opponent.

Ook op de 5 kilometer komt Roest als eerste Nederlander de baan op. Hij schaatst in rit zes tegen de Rus Danila Semerikov. Kramer moet meteen na de tweede dweil aan de bak tegen de Italiaan Andrea Giovannini. Daarna is het in rit negen de beurt aan Bosker, die het opneemt tegen de Belg Bart Swings.

Het toernooi bij de mannen wordt zondag afgesloten met de 1500 en 10.000 meter. Bij de vrouwen valt de beslissing al op zaterdag met de 1500 meter en 5 kilometer.