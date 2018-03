Hoogland verovert wereldtitel op kilometer tijdrit, brons voor Bos

Hoogland, die eerder deze week al goud pakte op de teamsprint, zette in de finale een tijd neer op de kilometer van 59,459. Dat bleek genoeg voor de winst.

Theo Bos werd derde op een kleine halve seconde van Hoogland. De wereldkampioen van 2005 bleef ook onder de minuut: 59,955. Het zilver was voor de Australische wereldkampioen sprint Matthew Glaetzer in 59,745.

Hoogland, die de hele week last had van zijn luchtwegen, had al goud op zak van de teamsprint maar vloog er in het sprinttoernooi al in de achtste finales uit. De laatste keer dat Nederland goud won op de kilometer tijdrit was in 2010, toen Teun Mulder zijn tweede wereldtitel veroverde.

Hoogland en Bos maakten in de kwalificaties al indruk door respectievelijk de eerste en de derde tijd neer te zetten. Sam Ligtlee, de derde Nederlander in de eindstrijd, kwam niet in de buurt van het podium en werd achtste in 1.01,421.

Kapot

Hoogland, die vorig jaar ook de Europese titel op de kilometer tijdrit veroverde, kon na de finale niet meer op zijn benen staan van vermoeidheid. "Ik wilde dat ik er meer van kon genieten, maar ik was zo kapot."

De Nederlander had op de openingsdag al het goud gepakt op de teamsprint. Toen al was duidelijk dat hij niet topfit was. De droogte in de hal hadden hem geïrriteerde luchtwegen bezorgd en Hoogland ging hoestend en proestend af na de uitschakeling in de achtste finales van het sprinttoernooi.

"Ik heb toen gewoon dom gereden, ik was woedend op mezelf. Dat speelde misschien mee vandaag, maar dit is ook wie ik ben en wat ik kan", aldus de Nijverdaller.

Bos (34), in 2005 wereldkampioen op de kilometer, pakte twee jaar geleden nog zilver maar dacht vorig jaar na zijn zestiende plaats zelfs aan stoppen. Nu gaat hij zeker nog een jaar door als renner van de commerciële ploeg BEAT. "Of de bondscoach me meeneemt naar een WK in het buitenland (Polen) weet ik niet. Daar heb ik wel bij stil gestaan. Misschien was dit wel mijn laatste WK."

Succesvol

De totaalscore voor Nederland op de WK baanwielrennen kwam met de medailles voor Hoogland en Bos op vijf gouden, vijf zilveren en twee bronzen plakken

Daarmee hield de selectie van de bondscoaches Bill Huck (sprint) en Peter Schep (duur) de toplanden Duitsland, Groot-Brittannië en Australië achter zich.

Daarmee zijn het de meest succesvolle wereldkampioenschappen ooit voor Nederland. Tot nu toe was de WK van Manchester 2008 het succesvolste mondiale toernooi voor de Oranje-equipe. Onder toenmalig bondscoach Peter Pieters werden er acht medailles veroverd: drie gouden, drie zilveren en twee bronzen.

Koppelkoers

Het slotonderdeel op de WK leverde Nederland geen medaille op. De Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt wonnen de koppelkoers, een onderdeel dat in Tokio 2020 weer op het olympisch programma staat.

Albert Torres en Sebastian Mora pakten namens Spanje het zilver. De Australiërs Cameron Meyer en Calum Scotson gingen met het brons aan de haal.

Roy Pieters en Wim Stroetinga kwamen in het stuk niet voor. Het Nederlandse koppel werd elfde, waardoor Nederland op dertien medailles bleef staan in Apeldoorn.