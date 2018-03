Real-middenvelder Modric moet vrezen voor celstraf na valse getuigenis

De 32-jarige Modric zou vorig jaar juni als getuige hebben gelogen tijdens de rechtszaak die vanwege belastingontduiking en geldverduistering was aangespannen tegen zijn oude club Dinamo Zagreb. Hij speelde tot 2008 bij de Kroatische topclub.

De getuigenverklaring van Modric ging over de voorwaarden in het contract dat hij in 2004 ondertekende. Dinamo Zagreb stond toen onder leiding van Zdravko Mamic, de spil in de corruptiezaak.

Modric zou voor de rechter niet de waarheid hebben gesproken. Volgens het OM is daarmee zijn verklaring onder ede vals geweest.

Groep D

Overigens zal Kroatië Modric komende zomer hard nodig hebben op het WK in Rusland, waar het land is ingedeeld in groep D met Argentinië, Nigeria en IJsland. Hij is aanvoerder van de Kroaten en heeft 103 interlands achter zijn naam staan.

Met Real Madrid, dat Modric in 2012 overnam van Tottenham Hotspur, won hij al drie keer de Champions League.