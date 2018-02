Federer officieel nummer één op nieuwe wereldranglijst

Het werd afgelopen week al duidelijk dat Federer Rafael Nadal zou aflossen als nummer één. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar moest bij het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, waar hij op het laatste moment deelname toezegde, de kwartfinales halen om genoeg punten te verzamelen en hij slaagde ruimschoots in die missie.

Zondag versloeg Federer Grigor Dimitrov (6-2 en 6-2) in de finale waardoor hij voor de derde keer in zijn loopbaan de titel pakte in Ahoy. Eerder was hij in 2005 en 2012 de sterkste.

Het heeft vijf jaar en ruim drie maanden geduurd voordat Federer weer nummer één is en dat is de langste tussenpauze ooit. Het record was in handen van André Agassi, die zich op 5 juli 1999 na drie jaar en 144 dagen weer nummer één van de wereld mocht noemen.

Agassi was ook de oudste nummer één ooit, maar dat record is hij eveneens kwijt aan Federer. Toen de Amerikaan voor het laatst de wereldranglijst aanvoerde was hij 33 jaar en 131 dagen oud. Federer is nu 36 jaar en 195 dagen.

Dimitrov

Het wisselen van Federer en Nadal als nummer één en twee is niet de enige verschuiving maandag in de top tien. Verliezend finalist Dimitrov steeg van de vijfde naar de vierde plek en dat ging ten koste van Alexander Zverev, die in Rotterdam al in de tweede ronde verloor en zakte naar de vijfde plek.

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson komt de top tien binnen. Hij steeg van de elfde naar de negende plek. Juan Martin del Potro ging daardoor van negen naar tien en de Spanjaard Pablo Carreno Busta (elfde) maakt niet langer deel uit van de top tien.

Robin Haase haalde op het ABN Amro-toernooi na tien jaar weer de kwartfinales (waarin hij verloor van Federer), maar daardoor steeg hij niet op de wereldranglijst. De Hagenaar is net als vorige week de mondiale nummer 42.

Tallon Griekspoor, de enige andere Nederlander in de top 300, maakte wel flinke progressie door zijn goede prestaties in Rotterdam. Hij steeg 41 plaatsen en staat nu 218e. De 21-jarige Griekspoor versloeg in de eerste ronde drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka, waarna hij werd uitgeschakeld door Haase.