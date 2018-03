Krajicek door naar vierde ronde op Wimbledon

Na zijn marathonpartij tegen de Amerikaan Blake heeft Krajicek definitief het bewijs gekregen dat zijn arm het niveau aan kan. Met pijntjes over zijn hele lichaam stapte hij donderdagochtend uit bed. Maar zijn elleboog, anderhalf jaar zijn grote zorg, vertoonde totaal geen klachten.

"Iedere volgende wedstrijd op Wimbledon heb ik steeds als bonus beschouwd. Die fase is voorbij. Ik verbaas mezelf nog steeds met mijn spel, maar als ik verlies kan ik eigenlijk niet meer over een fantastisch toernooi spreken. Ik zal eerder zwaar teleurgesteld zijn."

De enige overgebleven oud-kampioen op de All England Club speelt in de vierde ronde tegen Mark Philippoussis. Evenals Krajicek heeft het Australische servicekanon onlangs na langdurig blessureleed zijn rentree gemaakt. Hij was zes maanden uit de roulatie wegens versleten kraakbeen. Hij kan alleen zijn loopbaan voortzetten als er ieder half jaar een injectie met kunstkraakbeen in zijn knie wordt gespoten.

De Australiër is ver weggezakt op de wereldranglijst en had een wildcard nodig om aan Wimbledon te kunnen meedoen.

Star Trek

Krajicek besefte dat zo'n twintig, dertig jaar geleden een confrontatie tussen hem en Philippoussis niet meer mogelijk zou zijn geweest. "We hebben veel te danken aan de huidige medische wetenschap. Dat geldt voor Philippoussis nog meer dan voor mezelf. Maar ik ben blij dat ik in deze tijd leef, al kan het altijd beter. In Star Trek hebben ze een mentaal apparaatje waarmee je in een keer weer helemaal gezond wordt. Het was prettig geweest als ik daar een paar maanden geleden over had kunnen beschikken", lachte Krajicek.

De Nederlander weet wat hij van de partij tegen Philippoussis kan verwachten. De rally's zullen op één hand te tellen zijn. Eigenlijk liep zijn wedstrijd tegen Srichaphan ook volgens verwachting. De nummer 67 van de wereld verraste in de tweede ronde de Amerikaan Andre Agassi, maar Krajicek hield er vooraf rekening mee dat zijn opponent niet het niveau van woensdag zou halen. Een speler kan meestal maar één keer op zo'n manier boven zichzelf uitstijgen. Krajicek had zich voor de partij dan ook de nodige druk opgelegd. "Ik vond van mezelf dat ik deze wedstrijd moest winnen en ben trots dat het is gelukt. Deze psychologische oefeningen zijn belangrijk."

Te luchtig

Krajicek betrapt zichzelf er regelmatig op dat hij soms nog te luchtig met een gemiste kans omgaat. "In zo'n wedstrijd als dit was het niet echt van belang. Ook toen ik tegen Srichaphan een belangrijk punt verprutste, wist ik dat het wel goed zou komen. Die houding moet er uit."

Krajicek maakte zich vrijdag eigenlijk het meeste druk over zijn grote tenen. Er zit bloed onder zijn nagels. Hij vroeg tijdens de wedstrijd om een injectie. Maar hij kreeg deze niet en speelde, voor het eerst in de aanwezigheid van zijn vrouw Daphne Deckers op de tribune, door de pijn heen. "Mijn hele lichaam moet weer aan deze fysieke inspanningen wennen, maar dat is niet erg. Ik heb nu extra veel dagen om te herstellen."

De wedstrijd in de vierde ronde staat maandag op het programma. Op de eerste zondag van het toernooi worden op Wimbledon traditioneel geen partijen gespeeld. Bij winst bereikt Krajicek ook voor het eerst sinds de US Open van 2000 de kwartfinale op een grandslamtoernooi.