KNVB laat door video-arbiter afgekeurde goal Roda onderzoeken

De Limburgers, die de wedstrijd na strafschoppen verloren, hebben bij de voetbalbond een protest ingediend en willen dat de laatste fase van het duel in Tilburg wordt overgespeeld. De club dreigt zelfs met een gang naar de rechter.

"Roda heeft ons een brief gestuurd en die hebben wij beantwoord", zegt een woordvoerder van de KNVB, die niet op de inhoud van het schrijven wil ingaan.

"Daarnaast hebben wij internationale deskundigen gevraagd de situatie ook te beoordelen. Er staat natuurlijk in onze reglementen dat tegen een beslissing van de scheidsrechter geen beroep mogelijk is. Daar blijven wij achter staan. Dat neemt niet weg dat we heel goed gaan luisteren naar wat de internationale regels zeggen."

Mocht blijken dat de internationale commissie vindt dat de treffer ten onrechte is afgekeurd, dan buigt het bestuur betaald voetbal zich over de zaak.

Roda JC gaat bij een onbevredigend antwoord van de KNVB proberen via de rechter af te dwingen dat een deel van het bekerduel overgespeeld wordt. "We willen de laatste acht minuten overspelen met een stand van 2-3 in het voordeel van ons", aldus Roda-directeur Wim Collard tegenover 1Limburg.

Avdijaj

De club uit Kerkrade verloor na strafschoppen met 5-4 van de Tilburgers, nadat Roda-aanvaller Donis Avdijaj acht minuten voor het einde de winnende treffer gemaakt leek te hebben.

Het doelpunt werd afgekeurd op advies van videoscheidsrechter Jochem Kamphuis wegens een handsbal van Roda-verdediger Mikhail Rosheuvel.

Volgens Roda had arbiter Dennis Higler tijdens het balbezit van Willem II na de handsbal de videoscheidsrechter in moeten schakelen en niet pas nadat Roda de bal terugveroverde en scoorde.

De gevolgen van die beslissing zijn volgens de voorzitter groot voor de club. "Niet alleen sportief, maar ook financieel. Dit kan ons zo 500.000 euro schelen."