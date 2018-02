BMC wint ploegentijdrit zonder waarde in Ronde van Valencia

Vanwege het slechte weer besloot de organisatie op aandringen van de ploegen en renners vooraf al dat de tijden niet meetellen voor het algemeen klassement.

De Spanjaard Alejandro Valverde blijft daardoor leider in de vijfdaagse rittenkoers. Wout Poels staat op de vierde plaats.

Achter BMC werd Astana tweede. Het verschil was groot, meer dan een minuut. AG2R was goed voor de derde tijd. Ploegen als Team Sky en Lotto-Jumbo deden het rustig aan en eindigden respectievelijk als 21e en 22e.

Opgedroogd

"We kwamen hier niet voor een goed klassement maar voor een ritzege", verklaarde Greg Van Avermaet, een van de gangmakers bij BMC, bij Eurosport. "Het had inderdaad hard geregend, maar de wegen waren redelijk opgedroogd. We wilden hier presteren."

Valverde, die na afloop een nieuwe gele trui in ontvangst mocht nemen, sprak van een juiste jurybeslissing. "Op basis van vanochtend was het een juist besluit, ook al was het weer nu beter."

Zaterdag wacht een zware rit met zeven beklimmingen. Valverde heeft vier seconden voorsprong op zijn landgenoot Luis Léon Sanchez en zes op de Deen Jakob Fuglsang. Poels volgt op 29 tellen.