Lammers met Nederlands team voor 24e keer van start in 24 uur van Le Mans

"Jan is een legende op Le Mans en vanaf het eerste uur betrokken bij Racing Team Nederland. Ik vind het dan ook geweldig dat hij dit jaar met ons voor de 24e keer aan de start verschijnt. Dat wordt een unieke mijlpaal", zegt van Eerd maandag bij de bekendmaking van de deelname van Lammers.

Slechts vijf coureurs stonden vaker dan Lammers aan de start in de ruim 90-jarige historie van de 24 uur van Le Mans. De Noord-Hollander, die in de jaren zeventig, tachtig en negentig in de Formule 1 reed, won de roemruchte race een keer en dat was in 1988.

Lammers sluit niet uit dat zijn 24e deelname ook zijn laatste zal zijn. "Ik mag dan misschien voor mijn leeftijd nog snel zijn, maar als na Le Mans een snelle, jonge opvolger beschikbaar is, maak ik plaats in het belang van het team en de resultaten", aldus Lammers, die uitkijkt naar de race van komende zomer.

"Dit is fantastisch. Ik kan niet onder woorden brengen hoezeer ik deze gelegenheid waardeer."

Acht wedstrijden

Overigens zal Lammers met Racing Team Nederland niet alleen in Le Mans rijden. Het team heeft zich met een Dallara P217 ingeschreven voor de zogeheten LMP2-klasse van het WK langeafstandsracen. Het gaat om een serie van acht wedstrijden, met 'Le Mans' als hoogtepunt.

"Om optimaal voorbereid te zijn, rijd ik in mei samen met Frits en Giedo ook de 6 Hours of Spa-Francorchamps; de openingsrace van het wereldkampioenschap."

De 24 uur van Le Mans wordt op 16 en 17 juni verreden. Vorig jaar werd de race op het Franse circuit gewonnen door het Porsche Team van de Australiërs Brendon Hartley en Earl Bamber en de Duitser Timo Bernhard.