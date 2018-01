Federer na opgave Chung voor dertigste keer in Grand Slam-finale

De ongeplaatste Zuid-Koreaan (21), die gold als revelatie van het toernooi door onder anderen Novak Djokovic uit te schakelen, had last van blaren. Bij een stand van 6-1 en 5-2 besloot hij er de brui aan te geven in Melbourne.

In de finale neemt Federer het op tegen de als zesde geplaatste Marin Cilic, die donderdag een einde maakte aan de opmars van de net als Chung ongeplaatste Kyle Edmund. De Kroaat was de Brit met 6-2, 7-6 (4) en 6-2 de baas.

Van zijn eerdere 29 Grand Slam-finales won Federer er negentien. De titelverdediger jaagt tegen Cilic op zijn zesde Australian Open-winst en dus op zijn twintigste Grand Slam-titel.

In het verleden gaven alleen Dennis Ralston (1970) en Aaron Krickstein (1995) op tijdens de halve finale van de Australian Open. Richard Krajicek trok zich in 1992 al voor de halve eindstrijd terug.

Rap tempo

Chung maakte tegen onder anderen Djokovic indruk met soms onnavolgbare punten, maar tegen Federer kwam de jonge Zuid-Koreaan geen moment in de buurt van dat niveau. De voormalig nummer één van de wereld pakte de eerste set in rap tempo.

In de tweede set liep Federer in rap tempo uit naar 4-1, waarna Chung zich enige tijd liet behandelen aan de blaren op zijn voet. Hij probeerde het nog twee games, maar gaf vervolgens op.

"Dit is heel dubbel", zei Federer nadat Chung had opgegeven. "In de eerste set leek alles normaal, maar in de tweede set werd hij trager. Blaren zijn echt pijnlijk en op een gegeven moment wordt het alleen maar erger. Aan de andere kant ben ik blij dat ik nog maar één stap verwijderd ben van mijn twintigste titel."

Chung deed voor de achtste keer mee aan een Grand Slam. Tot zijn deelname aan de Australian Open van dit jaar was de derde ronde op Roland Garros (2017) zijn beste prestatie.