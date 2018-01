Mourinho verlengt contract als coach van Manchester United

In de verbintenis is een optie opgenomen om daarna nog een jaar met elkaar verder te gaan. De 54-jarige trainer stond in Engeland eerder jarenlang aan het roer bij Chelsea.

Onder Mourinho won Manchester United vorig jaar de Europa League door in de finale van Ajax te winnen. Ook werd de League Cup veroverd. In de Premier League eindigde de ploeg teleurstellend als zesde.

Door de winst van de Europa League mocht de club dit seizoen toch meedoen aan de Champions League. Daarin speelt Manchester in februari in de achtste finales tegen Sevilla. In de competitie staat de topclub nu tweede, op twaalf punten van Manchester City.

Dankbaar

Mourinho is dankbaar voor het vertrouwen dat de eigenaren van Manchester United in hem stellen "Het is een eer dat ze me ook in de toekomst zien als de juiste man om deze club te leiden", zegt hij op de website van de twintigvoudig Engels kampioen.

"We leggen de lat erg hoog en willen dit seizoen drie prijzen pakken. Maar dat is de norm die ik stel bij de clubs waar ik werk. We zorgen hier dat alle voorwaarden aanwezig zijn om zo goed mogelijk te presteren."

"Zonder de hulp en de vriendschap van mijn staf en mijn spelers zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Ik hou van mijn spelers en ben blij dat we nog minimaal drie jaar langer samen blijven werken."

Blind

Bij Manchester United staat de Nederlander Daley Blind onder contract. De Oranje-international komt onder Mourinho echter maar weinig aan spelen toe. Timothy Fosu-Mensah staat ook bij de 'Mancunians' op de loonlijst, maar wordt dit seizoen verhuurd aan Crystal Palace.

Mourinho werkte in de jaren negentig als assistent van Van Gaal bij FC Barcelona. Als hoofdcoach had de Portugees in het buitenland, naast Manchester United, Chelsea (in twee periodes), Internazionale en Real Madrid onder zijn hoede. Met FC Porto (2004) en Internazionale (2010) won Mourinho de Champions League.

Bekijk de stand in de Premier League