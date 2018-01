Snowboardcrosser De Blois grijpt naast olympisch ticket

De Blois had in de top acht moeten eindigen om een olympisch ticket in de wacht te slepen. De wedstrijd in Turkije was eveneens zijn laatste kans om zich te kwalificeren voor Pyeongchang.

Het zat De Blois niet mee in Erzurum, waar door slechte weersomstandigheden de kwalificaties uitgesteld en uiteindelijk afgelast werden.

"We zijn direct begonnen met de heats. In de derde ronde maakte ik een fout in de startsectie en was ik klaar", aldus de snowboardcrosser. "Het is natuurlijk heel jammer dat ik de Spelen niet heb gehaald."

De Blois strandde door zijn vijfiende plek al in de kwartfinales in Turkije. Dat overkwam hem eerder dit seizoen ook in het Italiaanse Cervinia en het Argentijnse Cerro Catedral.

Als De Blois in een van de wedstrijden een ronde verder was gekomen, stond hij wel in de top acht en had hij in combinatie met zijn plek op de wereldranglijst (39e) een olympisch startbewijs bemachtigd.