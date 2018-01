Nadal en Dimitrov naar kwartfinales Australian Open

Nadal won na bijna vier uur met 6-3, 6-7 (4), 6-3 en 6-3 van Schwarzman.

De mondiale nummer één uit Spanje, die de Australian Open alleen in 2009 wist te winnen, stond voor het eerst dit toernooi een set af. Eerder was hij in drie sets te sterk voor Victor Estrella Burgos, Leonardo Mayer en Damir Dzumhur.

In de strijd om een plek in de halve finales neemt Nadal het op tegen de Kroaat Marin Cilic. De nummer zes van de wereld schakelde eerder op zondag met enige moeite Nadals landgenoot Pablo Carreno Busta uit: 6-7 (2), 6-3, 7-6 (0) en 7-6 (3).

Vorig jaar haalde Nadal, zestienvoudig Grand Slam-winnaar, in Melbourne de eindstrijd. Daarin verloor hij van zijn 'eeuwige rivaal' Roger Federer.

Dimitrov

Dimitrov plaatste zich ten kost van Nick Kyrgios voor de kwartfinales. De halve finalist van vorig jaar uit Bulgarije rekende in vier sets af met de 22-jarige Kyrgios: 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 en 7-6 (4). De partij duurde bijna 3,5 uur.

De als derde geplaatste Dimitrov treft bij de laatste acht de Brit Kyle Edmund, die eerder op de dag te sterk was voor de Italiaan Andreas Seppi. De 23-jarige Edmund haalde nooit eerder de kwartfinales op een Grand Slam-toernooi.

Wozniacki

Bij de vrouwen plaatste Caroline Wozniacki zich moeiteloos voor de kwartfinales. In de Rod Laver Arena versloeg de als tweede geplaatste Deense na een uur spelen de Slowaakse Magdalena Rybarikova: 6-3 en 6-0.

In de volgende ronde neemt Wozniacki het op tegen de 29-jarige Spaanse Carla Suarez Navarro, die in haar partij in drie sets afrekende met de 22-jarige Estse Anett Kontaveit: 6-4, 4-6 en 8-6.

Wozniacki voelt haar zelfvertrouwen groeien en sloeg in de eerste set een bal tussen haar benen door. ''Ik denk dat je kan zien dat mijn zelfvertrouwen best groot is, daar was ik best trots op'', aldus de 27-jarige Wozniacki, die in de vorige ronde nog te sterk was voor Kiki Bertens.

Elina Svitolina plaatste zich als eerste Oekraïense vrouw ooit voor de laatste acht bij de vrouwen in Melbourne. De als derde geplaatste Svitolina was in twee sets veel te sterk voor de Tsjechische Denisa Allertova: 6-3 en 6-0.

Svitolina speelt in de kwartfinales tegen de Belgische Elise Mertens, die eerder op de dag in twee sets won van de Kroatische Petra Martic.

Rojer

Jean Julien Rojer en Demi Schuurs boekten een Nederlands succesje. Het koppel won in de eerste ronde van het gemengd dubbel in twee sets van het Australische duo Monique Adamczak/Matthew Ebden: 7-5 en 6-4.

Rojer en Schuurs voegen zich bij Matwé Middelkoop, die in het gemengd dubbel een koppel vormt met de Zweedse Johanna Larsson en ook in de tweede ronde staat.

Dubbelspecialist Rojer ligt er op het Grand Slam-toernooi van Melbourne in het mannendubbel al uit. Hij verloor met zijn vaste partner Horia Tecau uit Roemenië in de tweede ronde. Schuurs kwam in het vrouwendubbel met haar Belgische partner Elise Mertens niet verder dan de eerste ronde.