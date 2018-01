Zeilster Bes wint met Sun Hung Kai/Scallywag vierde etappe Volvo Ocean Race

De rit ging over ongeveer 5600 zeemijlen van Melbourne naar Hongkong, waar Sun Hung Kai/Scallywag iets voor 02.00 uur 's (plaatselijke tijd) na zeventien dagen, dertien uur en 45 minuten de haven binnenvoer.

Sun Hung Kai/Scallywag is tot nog toe als enige gearriveerd in de Chinese stad. Dongfeng en Vestas 11th Hour Racing strijden om de tweede plaats.

De Nederlandse boten AkzoNobel en Brunel liggen momenteel op respectievelijk de vierde en zesde plek.

Te gek

Bes kon na de zege van Sun Hung Kai/Scallywag logischerwijs haar geluk niet op. "Dit is te gek om mee te maken", reageerde de 39-jarige Groningse, die op de Olympische Spelen van 2008 in Peking zilver veroverde in de ynglingklasse.

"Ik kan het bijna niet bevatten dat we hier in Hongkong, de thuishaven van Scallywag, als eerste aankomen. Het is bizar wat we allemaal hebben meegemaakt, zoals Alex Gough die overboord sloeg. Hoe we daarop hebben gereageerd, maakt me zo trots."

Vestas 11th Hour Racing heeft zo'n dertig zeemijl voor de haven van Hongkong een aanvaring met een ander schip gehad. Alle bemanningsleden van de Amerikaans/Deense equipe zijn veilig, laat de organisatie van de Volvo Ocean Race weten. De boot zelf heeft lichte schade opgelopen.