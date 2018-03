Ajax haalt eerste prijs binnen

Ajax is verder dan PSV, zei Ronald Koeman vooraf. Zijn ploeg had in de voorbereiding zwaardere tegenstanders gehad en het eigen toernooi gewonnen, door zeges op Manchester United en FC Barcelona. Hij wilde tegen PSV, een week voor de competitiestart, een bevestiging zien van het goede spel in de oefencampagne.

Wisselvallig

De jonge Amsterdammers zijn niettemin nog wel wisselvallig in hun spel. In de eerste helft kwamen ze zelden aan voetballen toe, de teleurstellende vleugelaanvallers Sikora en Van der Meyde kwam amper door, Hossam stond geïsoleerd in de spits, waardoor de ploeg afhankelijk was van Van der Vaart, de architect van Ajax.

De Amsterdamse ploeg was defensief ook kwetsbaar. Dat gold met name voor centrale man Bergdolmo. Hij moest na de rust plaatsmaken voor Pasanen. Na de hervatting had Ajax meer grip op PSV en liet de ploeg bij vlagen zien waartoe het in staat is. De titelstrijd belooft spannender dan ooit te worden.

De selecties van Ajax, PSV en Feyenoord zijn nagenoeg in tact gebleven. Ten opzichte van PSV heeft Ajax duidelijk meer individuele kwaliteit, maar minder routine en minder gelijkwaardige spelers op de bank.

Dat Van der Vaart enorm belangrijk is voor Ajax, bleek vorige week al tegen Barcelona in de finale van het Amsterdam toernooi, toen hij met twee goals Ajax langs de Spanjaarden loodste. Tegen PSV scoorde hij op een cruciaal moment. In de 41e minuut, de Eindhovenaren domineerden volledig, draaide hij langs verdediger Ooijer en schoot de gelijkmaker binnen.

Onzichtbaar

Van der Vaart is de beste speler van Ajax, dat bewees hij opnieuw. Zijn kracht is (onder meer) dat hij bij vlagen onzichtbaar is, maar opeens uit zijn schaduw treedt en een assist geeft of zelf scoort. In de 76e minuut schoof hij de bal koel binnen, 3-1.

PSV

PSV speelde in de voorbereiding slechts tegen een redelijke club van naam, het Duitse Hertha BSC, maar presenteerde zich in de eerste helft vol bravoure in de Arena en liet de bal makkelijker lopen. Vooral via rechts (Bogelund en met name Rommedahl) was de ploeg gevaarlijk, terwijl spits Kezman constant aanspeelbaar was, acties maakte en dreigend was.

Kezman

Met het hoofd opende hij in de 10e minuut de score, na een voorzet van Rommedahl. Bergdolomo maakte daarbij een zwakke indruk. De Joegoslaaf is opgeboeid sinds Gerets weg is en Hiddink de nieuwe coach is. Hij krijgt eindelijk volledig vertrouwen.

Hiddink kiest voor Bruggink en Kezman en zorgt zo voor duidelijkheid. Vennegoor of Hesselink is de tweede keuze achter Kezman. Gerets koos elke week voor andere spitsen. Kezman had de wedstrijd al voor de rust kunnen beslissen, maar de goede doelman Stekelenburg voorkwam dat.

De wedstrijd ontbrandde pas enigszins na de 2-1 van Hossam (kopbal na voorzet Trabelsi) in de 54e minuut. Hiddink bracht vervolgens Robben in (voor Gakhokidze) en Vennegoor, voor middenvelder Vogel. Spectaculair werd de wedstrijd ook daarna niet.