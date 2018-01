Camiel Eurlings treedt terug als IOC-lid

Eurlings meldt in een toelichting dat hij "met pijn in het hart" terugtreedt, maar dat zijn aanblijven zou afleiden van waar het om moet gaan; de sport en de sporters.

"Ik wens alle olympische sporters de beste Spelen ooit en hoop dat hun jaren van toewijding en training beloond gaan worden", vervolgt Eurlings, die sinds 2013 IOC-lid was. "Alle succes in Pyeongchang."

De 44-jarige Eurlings kreeg voor de mishandeling vorig jaar al een werkstraf van veertig uur. Zijn toenmalige vriendin hield aan de mishandeling in de tuin van het ouderlijk huis van Eurlings in Valkenburg een hersenschudding, een gebroken elleboog en gescheurde oorlellen over.

Interview

De zaak bleek met de werkstraf niet afgedaan, want vorige maand drongen bestuursleden van NOC*NSF er bij Eurlings op aan om alsnog openheid van zaken te geven. Dat resulteerde in een interview met NRC, waarin de oud-minister excuses aanbood voor het "handgemeen" met zijn ex. Opstappen als IOC-lid deed hij niet.

Eurlings erkende wel dat hij de publieke impact van het incident en zijn gebrek aan openheid daarover heeft onderschat. Veel oud-topsporters, vooraanstaande sportbestuurders en ook Tweede Kamerleden drongen aan op zijn vertrek uit het IOC.

De voortdurende discussie over zijn positie deed hem, vijf weken voor de start van de Winterspelen, besluiten terug te treden. Donderdag lichtte hij het IOC in over zijn vertrek en vrijdag bracht hij het nieuws naar buiten.

Als lid van IOC maakte Eurlings automatisch deel uit van het bestuur van NOC*NSF. Daar was zijn positie inmiddels ook omstreden, maar de sportkoepel beschikte niet over de bevoegdheid hem uit zijn functie te zetten. Chef de Mission Jeroen Bijl sprak de wens uit dat de kwestie rond Eurlings voor aanvang van de Spelen zou zijn afgehandeld en dat is nu gebeurd.

Ongelooflijke eer

Ondanks de pijnlijke reden van vertrek kijkt de Limburger, die namens het CDA minister van Verkeer en Waterstaat was in het kabinet-Balkenende IV, met een goed gevoel terug op zijn tijd bij het IOC.

"De afgelopen jaren heb ik als IOC-lid mogen bijdragen aan het moderniseren van het IOC", vertelt Eurlings. "Zijn de banden tussen het IOC en Nederland verstevigd en hebben we kansen gecreëerd voor kleinere landen om de Spelen in de toekomst ook te kunnen organiseren. Het was een ongelooflijke eer om hier een bijdrage aan te mogen leveren."

"Ik dank het IOC voor het grote vertrouwen dat zij in mij heeft gehad. Het IOC heeft mij altijd gesteund, ook in de afgelopen moeilijke periode. Ook dank ik de collega's in de Nederlandse Sportraad voor de goede samenwerking. Alsmede tal van bestuurders en vrijwilligers in de diverse Nederlandse Sportbonden. Het was een eer en genoegen om met u te mogen samenwerken."

Door het vertrek van Eurlings zijn er onder de 115 IOC-leden geen Nederlanders meer. Eurlings was de opvolger van Koning Willem-Alexander, die na de troonswisseling in 2013 afscheid nam van het IOC.