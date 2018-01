Voormalig Real- en Barcelona-speler Prosinecki bondscoach Bosnië

Het wordt voor de 48-jarige Prosinecki, die als speler actief was voor FC Barcelona en Real Madrid, zijn tweede klus als bondscoach. Tot oktober had hij de leiding bij Azerbeidzjan, waar hij drie jaar voor werkte.

Eerder was Prosinecki clubtrainer bij het Turkse Kayserispor en het Servische Rode Ster Belgrado, waarmee hij in 1991 als speler de Europa Cup I won. Prosinecki is bij Bosnië de opvolger van Mehmed Bazdarevic, die in november werd ontslagen omdat het land zich niet plaatste voor het WK komende zomer in Rusland.

Doel van Prosinecki is de Bosniërs wel te leiden naar het EK 2020, dat in twaalf verschillende landen wordt gehouden. De enige keer dat Bosnië erbij was op een groot toernooi was op het WK 2014 in Brazilië.

WK 1990

Als speler kent Prosinecki een grote staat van dienst. Hij werd in 1990 verkozen tot het grootste talent van het WK, waar hij met Joegoslavië de kwartfinales haalde. Na het uiteenvallen van dat land pakte hij met Kroatië ten koste van Oranje brons op het WK 1998.

In clubverband was de middenvelder naast Real, Barcelona en Rode Ster actief voor het Kroatische Dinamo Zagreb, het Spaanse Oviedo en Sevilla, het Belgische Standard Luik, het Engelse Portsmouth en het Sloveense Olimpija Ljubljana.