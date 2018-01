Fury daagt na dopingschorsing Joshua uit voor wereldtitelgevecht

"Ik wil een sportieve strijd aangaan door Anthony Joshua uit te dagen voor mijn eerste gevecht in tweeënhalf jaar", schreef Fury woensdag op Twitter.

De 29-jarige Fury kwam voor het laatst in actie in november 2015, toen hij de Oekraïner Wladimir Klitschko versloeg. Wegens een positieve dopingtest op het middel nandrolon werd hij later voor twee jaar geschorst. Die straf liep vorige maand af.

"Ik ben nog altijd het beste zwaargewicht op deze planeet, of wil je soms bewijzen van niet?", richtte Fury zich rechtstreeks tot Joshua. "Het is aan jou om je fans niet in de steek te laten, kampioen. Ik ben nog altijd goed en heb geen warming-up nodig, ik kom gewoon van de bank en geef je een pak slaag. Laten we het komende zomer uitvechten."

Licentie

Joshua heeft nog niet gereageerd op de uitdaging van Fury. De 28-jarige Brit veroverde in 2016 de wereldtitel van de bond IBF en voegde daar een jaar later de titels in de WBA en IBO aan toe.

Door zijn zege op Klitschko mocht Fury zich korte tijd wereldkampioen van die drie bonden noemen. Vanwege zijn dopingstraf verloor hij de titels.

Later deze maand beslist de Britse boksbond BBBofC of Fury zijn licentie terugkrijgt. Die formaliteit moet eerst afgehandeld worden voordat hij zijn rentree kan maken.