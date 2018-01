Kelderman verlengt bij Sunweb en rijdt zowel Tour als Vuelta

"Ik voelde me vorig jaar direct thuis in het team. Ik had in 2017 een heel goed seizoen, ondanks veel pech", vertelde Kelderman in een toelichting op zijn contractverlenging tijdens de ploegpresentatie in Berlijn.

In zijn eerste jaar bij de Duitse ploeg werd Kelderman, die overkwam van Lotto-Jumbo, knap vierde in de Vuelta, achter winnaar Chris Froome, Vincenzo Nibali en Ilnur Zakarin. Dit jaar hoopt Kelderman opnieuw een goed klassement te rijden in de Vuelta. "Daar rijd ik weer voor mijn eigen kansen."

Vorig jaar viel Kelderman uit in de Giro na een val. In die ronde reed hij in dienst van Tom Dumoulin, de latere winnaar. Die rol is dit jaar onder andere voor zijn jonge ploeggenoot Sam Oomen.

Kelderman is ook kopman van Sunweb in de Ronde van Frankrijk, maar zoals het er nu voorstaat deelt hij dat met sprinter Michael Matthews, die vorig jaar de groene trui won.

In tegenstelling tot de Giro d'Italia - waar titelverdediger Tom Dumoulin kopman is - en de Vuelta mikken Sunweb en Kelderman in de Tour op dagsucces. "Voor een goed klassement gaan in de Tour is niet mogelijk als je in Spanje goed wilt zijn."

Dezelfde doelen

Dumoulin beslist daarna pas of hij ook start in de Tour of de Vuelta. Ook als de Limburger in Spanje meedoet, zal Kelderman als kopman van Sunweb fungeren.

"Ik heb voor 2018 een beetje dezelfde doelen als vorig jaar. Ik rijd voor mezelf in een paar grote races, zoals in de Vuelta. En in dienende rol in andere koersen", zei Kelderman, die de Tour vorig jaar liet schieten. De klimmer reed alleen in 2015 en 2016 eerder mee in de belangrijkste koers van het jaar en deed dat toen vrij anoniem.

Laurens ten Dam wil ook de Tour rijden, maar vooralsnog is hij reserve. De 37-jarige veteraan gaat wel sowieso van start in de Giro en de Vuelta.